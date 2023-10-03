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Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, merkez mahalle muhtarları ile asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İdare ve Denetim Müdürü Çetin Çalık da katıldı.

Toplantıda, Çorum’un genel güvenlik ve asayişini etkileyen konular ile ilgili yapılan çalışmalar ile alınması gereken önlemler ele alındı.

Vali Dağlı, toplantıda, bir ay önce yapılan toplantıdan bu yana yapılan çalışmalarda kat edilen ilerlemeyi değerlendirmek ve alınması gereken başkaca önlemler nelerdir, onları görüşmek üzere toplandıklarını belirterek, katılımcılara söz verdi.

‘DÜZENLİ KONTROLLER YAPARAK ASAYİŞİ BOZACAK DURUMLARI ÖNLEDİK’

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan yaptığı değerlendirmede, bir önceki toplantıdan sonra gerçekleştirilen çalışmalardan bahsederek, metruk binalar, park ve bahçeler başta olmak üzere ilin çeşitli kesimlerinde şok baskınlar ve düzenli kontroller yaparak asayişi bozacak durumları önlediklerini söyledi.

Arif Pehlivan, Çorum’u daha güvenli bir yer haline getirmek için gereken her şeyi yapacaklarını belirterek, muhtarlardan ve diğer kurumlardan beklentilerini aktardı.

Toplantıda mahalle muhtarları da söz alarak, mahallelerinde alınması gereken güvenlik önlemleri ve beklentilerini dile getirdiler.

Muhtarlardan gelen metruk binaların temizlenmesi ile ilgili talep üzerine, Belediye Başkanı Aşgın, yasal süreçlerin tamamlanması durumunda metruk binaların temizlenmesini hemen yapabileceklerini belirtti.

Toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan Vali Dağlı, “İlimizin güvenli, huzurlu, yaşanabilir bir yer olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Şu ana kadar Emniyet ve Jandarmamız tarafından yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. Daha da iyi sonuçlar almak için yapacağımız çalışmalarda, kurumlar arası işbirliği ve iletişimin hızlı ve sağlıklı olması, beklentilerin ve alınacak önlemlerin görüşülerek gerçekleştirilmesi önem verdiğimiz bir husustur. Muhtarlarımızın destek ve katkıları bizim için çok değerli. Muhtarlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.(Haber Merkezi)