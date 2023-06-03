MURAT KARASU

Çorum Valiliği bugün 16.30-19.00 saatleri arasında kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Son iki haftadır kuvvetli yağışların etkisi altındaki Çorum'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor. Çorum Valiliği metrekareye 21 ile 50 kg arasında yağış beklendiğini duyurarak; "Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, önümüzdeki 2 saatlik periyotta Çorum'un Kuzey ve Batı Kesimleri (Uğurludağ, İskilip, Oğuzlar, Osmancık, Laçin ve Dodurga) ile Samsun'un Güneybatı (Havza, Vezirköprü, Kavak) ve Amasya'nın Kuzeybatı (Gümüşhacıköy, Hamamözü ve Merzifon) kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.