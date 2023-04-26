HURŞİT BOZKURT

AK Parti Çorum Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Oğuzhan Kaya, 14 Mayıs seçimleri öncesinde çalışmaları kapsamında, beraberindeki heyetle İskilipli Atıf Hoca Kız Yurdu’nda kalan depremzede aileleri ziyaret etti.

Oğuzhan Kaya, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremde çok sayıda can kaybı verildiğini, kalan depremzedelere de sahip çıkmanın devletin başlıca görevi olduğuna belirterek, şunları söyledi: “Seçim çalışmaları kapsamında mahalle mahalle il ve ilçelerimizi dolaşıyoruz. Gittiğimiz her mahallede, depremzede ailemiz varsa muhakkak ziyaret ediyoruz. Bütün depremzede ailelerin bizlere ilettiği, illerine ve evlerine dönmek istedikleri oluyor. Bu doğrultuda da sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği söz, onları epey umutlandırmış ve mutlu etmiş durumda. Allah'ın izniyle orayı ayağa kaldıracağız. Vatandaşlarımızın deprem bölgesini sadece bizim ayağa kaldırabileceğimize olan inançlarını, güvenlerini görüyoruz. Bizim Elâzığ'da, Van'da, İzmir'de afetler sonrası yeniden inşa sürecini yürüttüğümüze yakından şahitlik ettikleri için bu konuda büyük bir güven duyuyorlar.

Depremzede vatandaşlarımız için devletimizin ve hükümetimizin her türlü imkanını seferber ederek yaralarımızı en hızlı şekilde sarmaya devam ediyoruz.”

Depremzede aileler de Milletvekili Kaya’ya ziyaretleri için teşekkür ederek, başarılar diledi.