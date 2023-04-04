HURŞİT BOZKURT

Et fiyatlarındaki rekor artış vatandaşın cebini yakıyor.

Et ve Süt Kurumu Şubesi olan şehirlerde etler çok daha ucuza satılıyor.

Et ve Balık Kurumu’nun Çorum’a şubesinin açılmasını talep eden vatandaşlar ise komşu ilimiz Yozgat’ı örnek göstererek “Çorum’a neden açılmasın?” diyorlar.

18 ADET İŞ YERİ İLE HİZMET VERİYOR

Et ve Süt Kurumu’nun Adana, Ağrı, Ankara(Ulus, Yüzüncü Yıl, Sincan), Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum(Gez), İstanbul, İzmir, Sakarya, Sivas, Van, Yozgat olmak üzere 18 adet iş yeri ve kombinası ile faaliyetlerini sürdürüyor.

VATANDAŞ YOZGAT’I ÖRNEK GÖSTERİYOR

Haber merkezimizi arayarak taleplerini ileten vatandaşlar, çevre illerden Yozgat ve Sivas’ı örnek göstererek Et ve Süt Kurumu’nun Çorum’a da açılması durumunda halkın kırmızı eti daha ucuza alabileceğini söylüyorlar.

YETKİLİLERDEN ADIM ATMALARINI İSTİYORLAR

Et ve Süt Kurumu’nun Tarım Kredi Kooperatifi’nin şubelerine ürün gönderdiğini fakat gelen ürün adedinin az olması sebebiyle hemen tükendiğini ifade eden Çorumlular, yetkililerden bu yönde bir adım atılmasını istiyorlar.