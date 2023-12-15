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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi-Sosyolog Hüseyin Çalışkan, ‘insan kıymetleri’ başlığı altındaki projelerinin devamını paylaştı.

Hüseyin Çalışkan, belediye içinde ve hizmet alanlarla kayıtlı konuşma, ihtilaflı durumlarda hizmet yaklaşım prensibi ve dava açtırmadan halletme niyetimiz başlıklı insan kıymetleri projelerinin detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Belediye yönünden hizmet veren personelle, serbest piyasa yönünden de hizmet alan müşteri hemşehrilerimiz arasında ki sözlü soru ve cevaplar, sözlü olarak kalmayacak, personelimizin ve müşterimizin, aradan geçen zamanda sözlü diyalogun karşılıklı unutulmaması ve ola ki yanlış anlaşılması ve akılda yanlış kalmaması için, personelimizle belirleyeceğimiz yöntem çerçevesinde, konuşmalar karşılıklı kayıt altına alınacak ve hizmet verme zamanı geldiğinde, karşılıklı kayıttaki bilgiye göre değerlendirme ve incelemesi yapılacaktır.

Belediye hizmetinin akışı içerisinde, gerek hizmet akışı içindeki personelimizin, gerekse hizmet alan müşterimizin, hizmet akışı silsilesinde başta ben olmak üzere, personelin görev alanındaki işler aksamayacak şekilde hizmet verilecektir. İzne çıkıldığı taktirde işler aksamayacak şekilde, vekalet bırakılan veya aynı işi yapan diğer personeller tarafından takip edilecek ve neticelendirilecektir. İzin durumlarında ve yoğunluk dönemlerinde, ilgili birimde personel sayı yetersizliği durumlarında da, diğer birimlerden geçici ve yetkili personel takviyesi yapılacaktır.

Özellikle projelerin onaylanması, yapı ruhsatına ve yapı kullanma izin belgesine konu olan hususlarda ki tereddütlü ve ihtilaflı konularda, projeci teknik elemanların veya müteahhidin veya arsa sahibinin, ilgili personel veya yöneticilerle, silsile halinde tek tek görüşmesi istenmeyecek, konu ile ilgili personeller ve yöneticiler kendi aralarında, gerekirse de projeci ve ruhsat talep eden müteahhit veya arsa sahibinin bulunduğu toplantı yapılarak konu hızlıca karara bağlanacaktır. Bu yöntem sadece proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi durumlarında değil, belediyenin tüm birimleri için geçerli bir yöntem olacaktır. Kesinlikle geri dönüş yapılacak ve hangi konu olursa olsun, geri dönüş süresi 3-5 veya 7 günü geçmeyecektir.

Ayrıca vatandaşımızın, belediye personel veya yöneticileri ile çeşitli konular için yaptığı görüşmelerin sonucuna, o anda karar verilemediği durumlarda da, 3-5 veya 7 gün içerisinde, geri dönüş yapılacak, talep olumlu karşılandı ise müjdesi, olumsuz ise de ikna edici gerekçeleri ile birlikte yazılı ve sözlü olarak izahatı yapılacaktır. Bu konulara daha yapılacak ilaveler var ve ilave de edeceğiz. Burada niyetimiz temel yaklaşımı ortaya koymaktır.

Belediye olarak vatandaşımıza verdiğimiz hizmetlerde, vatandaşımızın almaya hak kazandığı hizmetlerdir. Bu sebeple vatandaşımıza hizmet verirken, vatandaşımızın malı üzerinde karar verirken empati bir numaralı kuralımız ve ilkemiz olacaktır. Bu uygulamayı nasip olursa Belediye Başkanı olarak sadece ben değil, tüm personelimizle birlikte uygulayacağız. Bu bakış açısıyla, verdiğimiz hizmetler ile ihtilaflı konulara yaklaşacak ve vatandaşımızı hukuki sürece mecbur bırakmamak için, bizde gayreti elden bırakmayacağız.”