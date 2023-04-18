HARUN AKKAYA

Çorum FK'nın Sakaryaspor'dan flaş transferi Ozan Sol, ligin bitimine 6 hafta kala dün takımla antrenmana çıktı.

Kırmızısiyahlı takıma devre arasında Sakaryaspor’dan transfer olan Ozan Sol ile uzun süren tedavi sürecinin ardından dünden itibaren takımla çalışmalara başladı.

Tecrübeli futbolcunun devre arasında geçirdiği operasyonun ardından sahalara dönmesi beklenirken aynı yerden yeniden sakatlanmış ve ikinci operasyonu geçirmişti.

Bu tedavi süreci tamamlanan Ozan Sol da dünden itibaren takımla çalışmalara başladı.

Bu arada Berkay Can ve Fatih Selimhan dünden itibaren takımla birlikte kontrollü çalışmalara başladılar.

4 Şubat’ta Bursaspor ile oynanan maçta sakatlandıktan sonra tedavi süreci devam eden Berkay Can Değirmenci yaklaşık 2,5 ay süren aranın ardından dünden itibaren takımla birlikte kontrollü çalışmalara başladı. Berkay Can’ın yarınki maçta olmasada pazar günü Erzincanspor maçı kadrosunda olması bekleniyor.

Devre arasında Tarsus İdman Yurdu’ndan transfer edilen Fatih Selimhan Solmaz ise iki hafta önce Ankaraspor ile deplasmanda oynanan maçın ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Solmaz tedavi sürecinin ardından dünden itibaren takımla çalışmalara başladı.

Çorum FK’da sakatlığı devam eden tek isim Muhammed Mustafa’nın da hafta sonuna doğru takımla birlikte çalışmalara başlayacağı açıklandı.