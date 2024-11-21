Amatör futbolda sezonun ilk şampiyonluğunu Vefaspor kazandı.

U 14’ler final grubunda en yakın rakibi Mimar Sinanspor’u 5-1 yenen Vefaspor son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantiledi.

Final Grubu ilk maçında rakibini zorlu bir mücadele sonunda 4-3 yenen Vefaspor dün İtfaiye sahasında oynanan maça çok hızlı başlayan Vefaspor takımı Melih, Gazi ve Emirhan’ın golleri ile 3-0 öne geçti ilk yarının son dakikalarında Sefa’nın golü ile Mimar Sinan umutlandı.

Vefaspor ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü ve Emir ve Talha’nın golleri ile farkı açtı ve rakibini 5-1 yenerek final grubunda pazar günü oynanacak son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantiledi.