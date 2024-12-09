Şampiyonluk umutlarını ikinci yarıya taşımak isteyen iki takımın maçında Vefaspor, Mimar Sinanspor önünde tek golle üç puanın sahibi olarak ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı.

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ve iki takımında pozisyon üretmekte zorlandığı maçta ikinci yarının ortalarında Vefaspor’un kaleciye geri pası kararı sonrasında penaltı noktasında kazandığı serbest vuruşta Ekrem’in golü ile 1-0 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde Mimar Sinan’ın beraberlik çabası sonuç vermedi ve sahadan tek golle üç puanla ayrılan Vefaspor 6 puana yükselirken Mimar Sinanspor ise 4 puanda kaldı.