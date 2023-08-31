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HARUN AKKAYA

Çorum amatör kulüplerinden Vefaspor, alt yapısından Fatih Talha Berberoğlu Beşiktaş alt yapı seçmelerinde başarılı olarak siyah beyazlı kulübe transfer oldu. 10 yaşındaki Fatih Talha Berberoğlu, Beşiktaş’ın altyapı seçmelerinde gösterdiği performansla siyah-beyazlı kulübün altyapısına seçildi.

Futbola 7 yaşında Vefaspor’da başlayan Fatih Talha, 3 yılda büyük aşama kaydetti. 10 numara pozisyonunda oynayan ve gelecek vadeden minik futbolcu, Beşiktaş’ın geçtiğimiz Mayıs ayında, İstanbul’da düzenlenen altyapı seçmelerini katıldı.

Yurt genelinden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen seçmelerde başarılı bir performans sergileyen Fatih Talha, altyapı sorumluları ve antrenörlerinin gözüne girmeyi başardı. Seçmelerden sonra, Beşiktaş’ın U 11 takımının Yalova’da yaptığı kampa davet edilen Fatih Talha, kampın da yıldızı oldu ve Beşiktaşlı yetkililer, Fatih Talha’yı Vefaspor Başkanı Ferhat Arıcı’dan istedi.

Arıcı da, durumu memnuniyetle karşılayıp, minik futbolcuyu Beşiktaş’a verdi. Fatih Talha’nın velisi Yavuz Berberoğlu, oğlunun yetişmesindeki katkılarından dolayı aynı zamanda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı da olan Vefaspor Başkanı Ferhat Arıcı’ya, antrenör Ahmet Buğra Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha önce, Ahlatcı Çorum FK’nın da altyapısına oyuncu veren Vefaspor’dan kanat oyuncusu Arda Baran Yılmaz Süper Lig ekibi Sivasspor’un, forvet oyuncusu Emirhan Demir de 1.Lig ekibi Altay’ın altyapısına transfer olmuştu.