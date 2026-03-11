U 15’da şampiyonluğu Vefaspor kazandı.

Final Grubu son maçında Mimar Sinanspor’u her iki yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenen Vefaspor bu sezonki üçüncü şampiyonluğu garantiledi.

Final Grubunda yaptıkları beş maç sonunda 13 puanla lider olarak son haftaya giren Vefaspor ile 11 puanla ikinci olarak son maça çıkan Mimar Sinanspor takımları İtfaiye sahasında karılaştı. Beraberliğin yettiği Vefaspor karşısında Mimar Sinanspor karşılaşmaya tutuk başladı ve bundan iyi yararlanan Vefaspor takımı 12. dakikada Anıl ve Poyraz’ın attığı gollerle rakibi önünde 2-0 öne geçti ve büyük avantaj yakaladı.

Bu dakikadan sonra daha kontrollü bir futbol ortaya koyan Vefaspor ani ataklarla etkili olmaya çalıştı. İlk yarışı 2-0 önde tamamlayan Vefaspor ikinci yarıda Mimar Sinanspor’a gol izni vermedi ve rakibi önünde son bölümde Elvan Efe’nin attığı golle skoru 3-0 yaptı ve sahadan bu skorla galip ayrılan Vefaspor takımı şampiyonluğu garantiledi.

Bu maçtan önce oynanan karşılaşmada Osmancık Kandiberspor takımı Gençlerbirliği önünde 2-1 galip gelerek ligi üçüncü olarak tamamlarken Gençlerbirliği ise dördüncü oldu.

Maçın ardından düzenlenen törenle U 15’de dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.