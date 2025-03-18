U 14 grup birinciliğinde mücadele edecek takımlar belli oldu.

25-28 Mart tarihlerinde Yozgat’ta yapılacak bölge birinciliğinde mücadele edecek Çorum şampiyonu Vefaspor ve ilimizde yapılacak maçlarda mücadele edecek kulüpler belli oldu.

Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulundan yapılan açıklamaya göre Çorum şampiyonu Vefaspor’un mücadele edeceği Yozgat grubunda Ankara Ankasportif Faal, Ankara Başkent Kartalları, Malatya Fener, Nevşehirgücü, Kırşehir Minik Kramponları ile mücadele edecek.

Aynı tarihlerde ilimizde yapılacak olan U 14 grup birinciliğinde Ankara Etimesgutgücü, Ankara Başkent Alsancak, Amasya Merzifonspor, Samsun Atakum Belediyespor, Kastamonu Yolspor ve Kırıkkale Genç il Müdürlüğü takımları mücadele ediyor.

Altı takımın çekilen kura ile üçerli iki gruba ayrılacak ve tek devreli maçlar sonunda iki grup birincisi yarı final grubuna yükselmek için finalde karşılaşacaklar.