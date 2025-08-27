Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu Türkiye Şampiyonasına hazırlanan Okçuları ziyaret etti.

Tevfik Kış Spor Salonu Okçuluk antrenman sahasında Türkiye Şampiyonasına hazırlanan okçuları ziyaret eden Feyyaz Velidedeoğlu antrenör Arif Yalvaçer’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.

Arif Yalvaçer 27-31 Ağustos tarihleri arasında Düzce’de yapılacak olan U 13 açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası U 15 Okçuluk Zafer Kupasında Çorum’u temsil edeceklerini söyledi.

Yalvaçer bu iki önemli organizede Çorum’u en güzelm şekilde temsil etmek için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.