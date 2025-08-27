Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında amatör spor için yapılan çalışmalar değerlendirildi ve yapılması gerekenler konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Arıcı ziyaret sonrasında yaptığı paylaşımda ‘Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak, Belediye Başkanımız Sn. Halil İbrahim Aşgın ziyaret ederek amatör sporun şehrimizdeki gelişimi üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Amatör spor kulüplerimize verdikleri destek, spor altyapısına sağladıkları katkılar ve gençlerimize yönelik projeleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyoruz. Çorum'da sporu daha da ileriye taşımak adına iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başkanımıza misafirperverlikleri ve nazik ev sahiplikleri için şahsım ve federasyonumuz adına şükranlarımı sunuyorum’ dedi.