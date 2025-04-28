Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Veteranlar Voleybol Turnuvasına başvurular başladı.

Turnuvaya başvurular 14 Mayıs çarşamba günü sona erecek.

Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal 30 yaş üzeri erkeklerin oynayacağı voleybol turnuvasına başvuruların 14 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Necati Çamiçi veya Beyza Nur Akıller’e temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

Fikstür çekiminin 16 Mayıs cuma günü saat 18’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılacağını belirten Uysal grup sayısı ve statünün başvuru yapacak takım sayısına göre belirleneceğini söyledi.

Turnuvada 1995 ve önce doğumluların oynayabileceğini belirten Uysal bu sezonda Voleybol liglerinde forma giyen sporcuların oynayamayacağını açıkladı. Sporcuların sağlık sorunu olmadığını belirten taahhütnameyi taahhüt formu ile birlikte temsil etmesi gerektiğini belirten Uysal takımların kamu kurum ve kuruluş ismiyle olduğu gibi kulüp sponsor ismi de kullanabileceklerini belirterek maçların final hariç kazanılmış iki set üzerinden oynanacağı açıkladı.