Geçtiğimiz hafta sonu Çorum FK maçına giderken sokak köpeğine çarpan ve Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün olaya çok hızlı şekilde müdahale ettiğini belirten Selma-Eren Bektaş çifti köpeği ziyaret ederek tedavisi hakkında bilgiler aldı.

Nefes Derneği Yönetim Kurulu üyesi eşi Selma Bektaş’ın yanı sıra Nefes Derneği Başkanı Erhan Avcı ve yönetimi de ziyarette hazır bulunurken, yanlarında getirdikleri mamaları da müdürlük içerisinde tedavileri devam eden sokak hayvanlarına verilmek üzere personellere teslim etti.

Çorum FK maçı için eşi ve çocuğuyla birlikte seyir halindeyken sokak köpeğinin bir anda önlerine çıktığını ve çarpmak zorunda kaldıklarını belirten Eren Bektaş, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü aradıklarını ve ekiplerin kısa süre içerisinde olay yerine geldiğini ifade ederek “İstemediğimiz bir kaza yaşadık. Kazanın ardından Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü aradık ve olayı anlattık. Ekipler çok kısa süre içerisinde kaza yerine geldiler. Kaza yerine gelirken de 3-4 kez telefonla arayarak çarptığımız köpekle ilgili bilgiler aldılar” dedi.

Çorum Belediyesi’nin aklındaki soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırdığını ifade eden Selma-Eren Bektaş çifti köpeği tedavi gördüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Hastanesi’nde ziyaret ederek Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Gültekin’den bilgiler aldı.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HEM ALGIMI HEM DE ÖNYARGIMI YIKTI

Çarptıkları köpekle ilgili müdürlük tarafından sürekli bilgilendirildiklerini belirten Bektaş “30 Kasım’da ailemle birlikte Çorum FK maçına gidiyorduk. Vergi Dairesi önünde minik dostumuz birden önümüze atladı. Kazanın ardından trafiği hemen keserek 112 ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdik. Daha önceden izlediğim başka şehirlerdeki haberler nedeniyle gelmeyeceklerini düşündüm. Ancak ekipler bizleri 3-4 kez arayarak hem bulunduğumuz konum ve köpeğin durumu hakkında bilgiler aldılar. Bu hizmet bizleri çok şaşırttı. Bu hizmet benim hem algımı hem de ön yargımı yıktı. Biz Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü köpekleri kafese koydukları bir barınak olarak biliyorduk. Veteriner hekimlerin yanı sıra personellerin 24 saat çalıştığı bir kurum olduğunu gördük. Burayı görmeden önce biz köpeği Samsun’a götürmeyi düşünmüştük. Ancak Hayvan Hastanesi’nde her şeyin düşünüldüğünü gördük. Çok şaşırdım, çok güzel bir hizmet olmuş. Araç içerisinde bulunan oğlumda evimizde evcil hayvanımız olmasından dolayı çok etkilenmişti. Tedavisi hakkında da ekipler bizlere sürekli bilgiler verdiler. Belediye başkanımızın aşkla çalışıyoruz dediği cümlenin burada karşılık bulduğunu gördük. Ben bu hizmet için öncelikle Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Gültekin’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaza anı ve sonrasında yaşananları anlatan Selma Bektaş Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün aradıkları andan itibaren ekiplerin kendileriyle sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi.

Evlerinde baktıkları patili dostlarını sürekli götürdükleri veteriner hekimin bahaneler üreterek ilgilenmediğini belirten Selma Bektaş “Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Biz çok kötü bir kaza geçirdik. Patili dostumuz biraz hızlı hareket edip yola çarptık. Düzenli olarak evimizde baktığımız patili dostumuzu götürdüğümüz kendi veterinerimizi aradık ancak bize işyerini kapattığını gelemeyeceğini söyledi. Sahipsiz Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde veterinerlerin olduğu bir an olsun aklımızdan çıktı. Sonrasında telefonla aradık polis ekiplerinden bile daha önce geldiler. Gelmeden önce de bizleri defalarca aradılar. O aramaları bile bizleri çok rahatlattı. O sürecin kısa olması bizler için çok değerliydi. Böylesine bir hizmeti ilimize kazandıran Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere ekibine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Selma Bektaş kaza anında yanlarında bulunan ve kazadan çok etkilenen çocuklarını da görüntülü arayarak minik dostlarının iyi olduğu bilgisini verdi.