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Veteriner Hekim Talip Demirok’un sahibi olduğu Vetlebi Veteriner Kliniği düzenlenen törenle açıldı.

Çepni Mahallesi Hıdırlık Caddesi 63/E adresinde faaliyetlerini sürdürecek olan Vetlebi Veteriner Kliniği için açılış töreni yapıldı.

Törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Veteriner Hekimler Odası Şube Başkanı Mehmet Fatih Şerbetçi ile çok sayıda davetli katıldı. Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından davetlilere ikramlarda bulunuldu.

Veteriner Hekim Talip Demirok, kliniği hakkında bilgiler verdi. Çorum’un ilk 7/24 hizmet verecek veteriner kliniği olduklarını kaydeden Demirok, “Hayvanlar bizim dostlarımız ve onları burada en iyi şekilde tedavi ederek yuvalarına mutlu ve huzurlu dönmeleri için çalışacağız” dedi.

VETLEBİ VETERİNER KLİNİĞİ’NDE VERİLEN HİZMETLER

Hayvanların en şekilde tedavi edilmesi için her türlü ortamı oluşturduklarını dile getiren Demirok, “Kliniğimizde 2’şer adet VİP kedi ve köpek odası, 1’er adet kedi ve köpek müşahede odası, 2 adet muayenehane ve 1 adet ameliyathane yer alıyor. Hayvanlarımız için her türlü konforu düşündük. Odalarımızda klima bulunup, güvenlik kamerası ile de 24 saat gözetim altına tutuyoruz” şeklinde belirtti.

Vetlebi Veteriner Kliniği olarak verdikleri hizmetlerden de bahseden Demirok, “Kliniğimizde; aşılama-koruma kontrol, iç dış parazit kontrolü, kan tahlilleri, röntgen ve ultrasonografik görüntüleme, cerrahi müdahaleler, pet hospital, pet otel, aşılama, suni tohumlama, ultrason ile gebelik kontrolü, doğum, teşhis tedavi, rasyon, sürü sağlığı ve yönetimi gibi hizmetleri veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Demirok, ayrıca pet shop ürünlerinin satışını da yaptıklarını ifade etti.

Veteriner Hekim Talip Demirok sözlerini, “Kliniğimizin ismi ‘Vetlebi’deki ‘lebi’ ifadesi Türk Dil Kurumu tarafından ‘daha fazlası’ anlamında kullanılıyor. Bizde bir klinikten daha fazlasıyız” diyerek tamamladı.

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