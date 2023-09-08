Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK’ya bir darbede PFDK’dan geldi. Kırmızı Siyahlı takım Gençlerbirliği maçında iki ayrı suçtan toplam 112 bin lira para cezası ile VİP B tribününe bir maç ceza verdi.

Geçtiğimiz hafta sonunda kırmızı siyahlı takımın sahasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta taraftarların neden olduğu saha olayları nedeni ile 56 bin lira para cezası verildi. Ayrıca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu VİP tribün B blokta yer alan seyircilerin elektrorik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilerek bir sonraki iç saha maçında girişlerine yasak getirildi.

Kırmızı Siyahlı takıma diğer ceza konusu ise ilginç. Seyirci sağlık odaları ile futbolcu ve hakem ilk yardım odasında paramedik personel veya doktor görevlendirilmemesinden dolayı 56 bin lira ceza verildi.

1. ligde Teksüt Bandırmaspor’da Eski Kapalı Batı C blokta bulunan seyincilerin çirkin ve kötü tezahüratı nedeni ile bloke edilmesini teknik sorumlu Ersan Parlatan’a ise hakeme yönelik sportmenliğe aykırılık nedeni ile 1 bir maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi.

Sakaryaspor’a çirkin ve kötü tezahüratı misafir takım olarak ikinci kez gerçekleşmesinden dolayı 20 bin lira ve A B tribünlerinde bulunan taraftarların elektronik kartlarının bloke edilerek bir sonraki misafir takım maçına girememelerine karar verildi.

Bodrumspor’a taraftarların neden olduğu saha olayları nedeni ile 28 bin lira, Eyüpspor’a ise Batı Tribün E blokta yer alan taraftarlara çirkin ve kötü tezüharat nedeni ile bir sonraki iç saha maçında bloke edilecek.

Altay kulübüne Maratan Alt Tribün D ve E numaralı tribün A blokta yer alan taraftarların kartları çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile bir maç bloke edilecek. ayrıca siyah beyazlı kulübe saha olayları nedeni ile 56 bin, takım halinde sportmenliğe aykırılık nedeni ile 17.500 lire para cezası, Kaleci antrenörü Recep Öztürk’e bir maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı 19.500 lira para cezası verildi. Sporcu Murat Uluç’a da bir maç ve 19.500 lira para cezası verildi.

Göztepe kulübü kaleci antrenörü Süha Özen’e bir maç ve 19.500 lira ceza ve bir maç, sporcu Atınz Nukan’a ise çift sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeni ile 19.500 lira ceza verdi. Urfaspor antrenörü Efe İnanç’a ise hakeme yönelik sportmenliğe aykırılık nedeni ile 1 maç yedek kulübesi ve soyunma odasına giriş yasağı ile 19.500 lira para cezası geldi.