Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Yağbat 6. İslami Dayanışma Oyunları için Riyad’a gitti.

7 Kasım’da başlayan dün yapılan müsabakalar ile sona eren 8. İslami Dayanışma Oyunlarında güreş branşı müsabakaları ile Federasyon Başkanı Taha Akgül ile birlikte Riyad’a giden İsmail Yağbat burda müsabakaları yakından takip etti.

İslami Dayanışma Oyunlarına gençlerin ağırlıklı olduğu bir kadro ile Türk milli takıma elde ettiği madalyalar ile gelecek adına umut verdi.