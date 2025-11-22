Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Ankara ziyaretleri kapsamında AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ı ziyaret etti.

Bebarerinde Eforspor Kulübü Başkanı ve ASKF Yönetim Kurulu üyesi Osman Pehlivan ile birlikte ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ı ziyaret eden Ferhat Arıcı amatör sporla ilgili bilgiler verdi ve kendisine verdiği destekden dolayı teşekkür etti. Tahtasız da gençlerin sporyapması için amatör spora büyük önem verdiklerini belirterek bu nedenle Amatör spor Kulüpleri Federasyonuna büyük önem verdiklerini söyledi ziyaretleri için teşekkür etti. Arıcı ziyaret sonunda Tahtasız’a Çorum FK forması hediye etti.

Arıcı ve Pelhivan daha sonra AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında ilimizde devam eden spor tesisi inşaatları ve yapılması planlanan tesislerle ilgili olarak verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Ferhat Arıcı ziyaret sonunda Bakan Bak’a bir karikatür ve 53 numaralı Çorum FK forması hediye etti.