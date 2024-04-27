Belediye Başkan Yardımcısı aynı zamanda Çorum Belediyesispor kulübü başkanı İsmail Yağbat Karate Eğitim merkezini ziyaret ederek antrenör ve sporcularla sohbet etti ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret sırasında Karate İl Temsilcisi ve antrenörü Samet Türe böyle güzel bir tesisin karade adına kazandırılmasından dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek bunun için destek veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak’a teşekkür etti.

Kulüp Başkanı İsmail Yağbat ise her branşta alt yapıdan yeni sporcular yetiştirmek hedefi ile başladıkları çalışmalarda Karate’de elde edilen başarıların son derece anlamlı olduğunu söyledi. Yağbat yeni yapılan bu salon ile Karate branşında daha büyük başarılar geleceğini belirterek antrenör ve sporculara çalışmalarında başarılar diledi.