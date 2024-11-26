Karakeçili Mahallesi Mazlumoğlu Sokak Numara 2 adresinde hizmet veren Yahya Emin Kuaför’ün sahibi Bilal Tufan, hem insan hem de sokak hayvanlarının zarar görmemesi için atık jiletleri çöpe atmıyor. Tufan’ın uygulamayla ilgili Çorum Belediyesi’ne de bir tavsiyesi var.

BERBER ESNAFINA ÖRNEK OLDU

Atık jiletleri kutuda biriktiren Bilal Tufan, başlattığı örnek uygulama ile Çorum genelindeki tüm berber esnafına da örnek oldu.

İNSANLARA DA HAYVANLARA DA ZARAR VERİYOR

Biriktirdiği jiletleri geri dönüşüme kazandıracağını belirten Tufan, “Kediler çöplerde yiyecek ararken jilet vb kesici aletlerden dolayı dillerini kesebilirler. Bunun örnekleri de var. Bu yüzden ben de bu uygulamayı başlatmak istedim. Müşterimiz geldiği zaman çöpe atmıyoruz kutumuza koyuyoruz. Jiletler el kesiyor. Çöpten birçok kedimizin, köpeğimizin patisi ve dili kesiliyor. Jiletler hayvanlara zarar verdiği gibi insanlara da zarar veriyor. Çöp toplayıcılarımızın özellikle elleri kesiliyor” dedi.

BELEDİYE ATIK JİLET KUTUSU DAĞITABİLİR

Uygulamayla ilgili Çorum Belediyesi’ne de tavsiyelerde bulunan Tufan, Berberler ve Kuaförler Odası ile iş birliği yapılarak berber esnafına Atık Jilet Kutusu dağıtılabileceği ifade ederek, “Berberler atık jiletleri kututda toplar. Dolan kutular oda aracılığıyla Belediye’ye teslim edilir. Böylece onbinlerce jilette geri dönüşüme kazandırılmış olur. Bu projeyi farklı illerde hayata geçiren Belediyeler var. Çorum’da neden olmasın” diye konuştu.