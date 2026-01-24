Görme engelli vatandaş ile eşi zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyorlar.

Kale Mahallesi Eti 9. Sokak 5/4 Ata Apartmanında ikamet eden yüzde 90 görme engelli Gazi Koç ile eşi Bahar Koç, kışın şu soğuk günlerinde yakacak bulmakta zorlanıyorlar.

Yüzde 90 görme engelli olduğunu engelli maaşı ile geçinmeye çalıştıklarını kaydeden Gazi Koç, “Aldığım maaş ile kira, elektrik su gibi masrafları zorla gideriyorum. Evde yakacak bir şey olmadığı için ısınamıyoruz. Üşüyoruz. Devletimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşların 0507 761 19 10 numaralı telefondan aileye ulaşabilecek.