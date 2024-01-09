Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan Yakup Özgenç yıl başının ardından emekliye ayrıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde muhasebe bölümünde çalışan ve saha komseri olarak futbol sahalarında görev yapan Yakup Özgenç spor camiasının sevilen ismi idi.

Özgenç’in emekliye ayrılması nedeni ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar kendisini kabul ederek hizmetlerinden dolayı kendisine plaket verdi.

Yakup Özgenç de tüm spor camiasına iyi dileklerini gönderirken İl Müdürü Cemil Çağlar nezninde tüm kurum çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.