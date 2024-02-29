AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Mustafa Kılıç, CHP Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Üyesi Adayı Tuncay Yılmaz’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Geçtiğimiz 5 yılda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın nasıl bir belediyecilik anlayışı ile bu aziz millete nasıl hizmet ettiğini çok iyi bildiğini ifade eden SKM Başkanı Mustafa Kılıç, “Halil İbrahim Aşgın, kamu malına tenezzül etmez. Belediye mülklerini ücretsiz olarak seçim çalışmaları için kendisine tahsis etmedi, etmez. Buna Çorum’da yaşayan hiç kimse ihtimal vermez. En çok da 5 yıldır Belediye Başkanımızı yakından tanıyan Tuncay Yılmaz, böyle olmadığını bilir. Tuncay Yılmaz’ın bahsettiği seçim büromuz 27 Şubat tarihi itibariyle açılmış ve açıldığı günden 31 Mart tarihine kadar olan kirası 15.000 TL olarak ödenmiş, yine afişlerin asılması için ihtiyaç duyulan vincin kirası da 350 TL olarak Belediyemiz veznelerine ödenmiştir” dedi.

Mustafa Kılıç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Belediye Başkanımız ve Cumhur İttifakımızın Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile 31 Mart seçimlerini zaferle taçlandıracağız. Dostluk havası içerisinde giden yerel seçim çalışmalarına asılsız, mesnetsiz, yakışıksız, iftiraya varan kem sözlerle leke düşürmeye çalışmaktadırlar. Bugün kendi sosyal mecralarında ve yerel basına servis ettikleri haberlerle kıymetli hemşehrilerimizi yanıltmaya yönelik siyasi parti temsilcisini kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız – Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın temiz, ahlaklı, dürüst siyaset ilkelerine asla halel getirmedik. Biz Sayın Belediye Başkanımıza sonuna kadar güveniyoruz. O’nun şaibeli, kamu malına halel getirecek bir eylemde bulanmayacağına eminiz. Kişi herkesi kendisi gibi bilir. Allah muhafaza, bu yalanlar beyanlarda bulunanlar göreve gelseler demek ki kamu kaynaklarını hoyratça harcayacaklar. Kakafonilerle kamuoyunu yanıltıcı, tezviratlardan medet uman bu tür zihniyetler şunu çok iyi bilsinler ki, bu millet sizlere emaneti teslim etmeyecek. Emanetin sizlere teslim edilemeyecek kadar kutsal olduğunun şuurunda ve idrakindedir. Sözlerimin sonunda şunu bir kez daha belirtmek istiyorum ki seçim sürecinin kirletilmesine asla izin vermeyeceğiz. Niyetleri kötü olanlarla asla aynı tarafta olmayacağız. Yalan yanlış açıklamalarla kamuoyunu yanıltanlara asla pirim vermeyeceğiz. Bu yalanlarına kıymetli basınımızın alet olmasına gönlümüz razı gelmeyecek. Basınımızı da kullanarak yalanlarının daha fazla yayılmasına mani olmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle 31 Mart Yerel Seçimlerinde şehrimize hizmet etmek için yola çıkan adaylarımızı başta Cumhur İttifakı Adayımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

TUNCAY YILMAZ NE DEMİŞTİ?

CHP Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Üyesi Adayı Tuncay Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Devlet malından çalan bir sahabenin cenaze namazını Peygamberimiz kılmıyor. Peygamberimiz diyor ki; Allah’ın karışmadığı günahlar vardır, onlardan bir tanesi de kul hakkıdır. Siyasetin alanı da doğrudan kul hakkıyla ilgili bir pozisyondur.

Sadece AKP'li seçmenin değil tüm Çorumluların hakkı olan kamuya/belediyeye ait bir mülkte seçim bürosu açmak kul hakkıdır. Seçim bürosu açarken bile kamu malını kendi menfaatleri için kullananlar koltuğa oturunca neler yapıyor yıllardır görüyoruz. 31 Mart’tan sonrada değişmeyecekler ve kamu malını, vatandaşın malını çarçur etmeye devam edecekler. Sizlere yasal olan neden muhalefete yasak. Bu fotoğraf belediye tarafından kamulaştırması yapılmış Ulu Camii arkasındaki işyeri şimdi AKP ve başkanın seçim bürosu. Buradan belediyeye sesleniyorum bu davranış normal ise belediye mülklerinden Yeniden Refah Partisine, İYİ Parti’ye, CHP'ye de yer verin. Takdir siz değerli Çorum halkının”