Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın önceki gün Çorum’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kaşkol hediye etti.

Çorum’a miting alanına gelişinde otobüs önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayanlar arasında bulunan Oğuzhan Yalçın’ı AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştırdı.

Oğuzhan Yalçın bu sezon ilk kez 1. ligde mücadele ettiklerini ve play-off mücadelesi verdiklerini belirterek ‘Çorum’a hoş geldiniz’ dedi.

Recep Tayyip Erdoğan da takip ettiğini ve başarılarının devamını diledi.

Oğuzhan Yalçın Erdoğan’a kaşkol hediye etti.

Recep Tayyip Erdoğan konuşması sırasında kaşkol ile kürsüden Çorumlulara hitap etti.