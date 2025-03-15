Çorum Valisi Ali Çalgan, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Aksular Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de önceki akşam saatlerinde meydana gelen yangının ardından bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu.

İşletme sahibi Ahmet Aksu'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ali Çalgan, yetkililerden olayın çıkış nedenine ve meydana gelen zarara ilişkin detaylı bilgi aldı.

Olay yerinde yaptığı değerlendirmede yangının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Vali Ali Çalgan, “Yaşanan bu üzücü olayda en büyük tesellimiz can kaybı yaşanmamış olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına alan Çorum İtfaiye ekiplerine de teşekkür eden Vali Çalgan, hızlı ve etkili çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Vali Ali Çalgan'ın incelemelerinde Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kürşad Yeşilyurt, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve OSB Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu. Heyet, yangın sonrası fabrikanın mevcut durumu hakkında detaylı bir değerlendirme yaptı.

Yangının çıkış nedeni ve meydana gelen maddi zararın boyutu ile ilgili kapsamlı bir araştırmanın sürdürüldüğü bildirildi.