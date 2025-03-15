Vali Ali Çalgan eşi Halide Çalgan ile birlikte Kıbrıs Gazimiz Rauf Özkan'ı evinde ziyaret etti.

'Gazilerimiz başımızın tacı' diyen Vali Çalgan; "Gaziler, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Vatanseverliğin yaşayan abideleri olan sizlere şükran duygularımızı sunmak bizim en önemli vazifemizdir. Rabbim ömrünüzü hayırlı ve bereketli kılsın. Bu vesileyle ahirete irtihal eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı

Vali Çalgan gazi Rauf Özkan ve ailesine sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi.

Ziyarette Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, ASAL Bölge Başkanı Per. Yrb. Erdal Dirik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül de hazır bulundu.