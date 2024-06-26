Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı.

Sungurlu'da Bekir Dumlupınar isimli vatandaş, Kemallı köyü arazisinde bulduğu yaralı kızıl şahini Sungurlu Belediyesine götürerek yardım talebinde bulundu.

Veteriner Hekim Aydın Bahtiyar tarafından muayene edilen ve kanatlarının kırık olduğu tespit edilen şahin, Çorum Milli Parklar Müdürlüğüne tedavisi için teslim edildi.

Yaralı kızıl şahinin tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.