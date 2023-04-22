Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Çorum İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Şahin, kentteki bir restoranda buluştuğu arkadaşlarıyla sohbet etti.

Şahin, AA muhabirine, Çorum İmam Hatip Lisesi'nden 1992 yılında mezun olduklarını, sınıf arkadaşları olarak her yıl bir araya geldiklerini söyledi.