Emekli öğretmen Yaşar Gökten (67), hayatını kaybetti.
Mimar Sinan Anadolu Lisesi kimya öğretmeni Tülay Altaş Gökten’in eşi, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Dunay Gökten’in babası, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edebiyat Bölümü mezunu ve Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nden emekli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Yaşar Gökten'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Yüksel Basar