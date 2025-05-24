Büyük Birlik Partisi İl Başkanı ve İl Yönetiminin katılımı ile gerçekleştirilen Osmancık Kongresi’nde İlçe Başkanı Yaşar Kavaklı güven tazeledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongre İl Başkanı Av. Özkan Yandım’ın konuşmaları ile devam etti.

İl Başkanı Av. Özkan Yandım konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu ve tüm şehitleri anarak başladı. Akabinde Osmancık ile ilgili hedeflerden bahseden Yandım, Büyük Birlik Partisi olarak tüm belediyelere talip olduklarını ve Osmancık'ta belediye seçimlerine iddialı bir şekilde hazırlanacaklarını ve BBP’nin mutlaka temsilcisinin olacağını vurguladı.

Tek listenin olduğu seçimde Yaşar Kavaklı tekrar ilçe başkanı seçilerek güven tazeledi.