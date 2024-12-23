Perşembe günü gece yarısı İskilip’in İbik Köyü’ndeki evinden ayrılan ve iki gündür kayıp olan 80 yaşındaki İsmail Kandehir, bu sabah köydeki bir samanlıkta sağ salim bulundu.

İsmail Kandehir’in kaybolduğunu fark eden ailesi durumu hemen yetkililere bildirdi. AFAD, jandarma ekipleri ve köylülerin yoğun çabalarıyla dağ, tepe ve köy çevresinde sürdürülen arama çalışmaları, sabah saatlerinde mutlu bir sonla sonuçlandı. Köydeki bir samanlıkta yorgun ve bitkin halde bulunan Kandehir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.