Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Yavruturna Mahallesi muhtarı Metin Kaşar, il genel ve belediye meclisi üyeleriyle birlikte Yavruturna Sağlık Ocağı, 2 ve 6 nolu Acil Sağlık İstasyonları’nda incelemede bulundu.

Edindiği bilgiye göre mahalledeki sağlık ocağı ve sağlık istasyonlarının yıkılıcağını, yerlerine yeni bir sağlık kompleksi yapılacağını açıklayan Tahtasız, yapılması planlanan projeyi desteklediklerini ifade etti.

Tahtasız, “6 ay önce de gündeme getirmiştik. Yavruturna Sağlık Ocağı, 2 ve 6 nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun içler acısı durumunu gündeme taşımıştık. Sayın Valimizden ve İl Sağlık Müdürümüzden buraların sağlık kompleksi olarak yeniden planlanmasını istemiştik. Yeni edindiğim bilgiye göre bu bölgeyle ilgili zemin etütü yapılıp bazı planlamalar yapılıyor. Buranın birinci basamak sağlık kompleksi olması gerektiğini ve içerisinde 112 Acil Sağlık hizmetler istasyonu, verem savaş dispanseri, 9 adet aile sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi ve toplum sağlığı merkezi olarak planlanması gerektiğine inanıyor ve destek oluyoruz” dedi.

“DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DE KAPATILMASIN”

Bölgede bir sağlık kompleksi yapılması durumunda yakınında bulunun Diş Sağlığı Merkezi’nin de kapatılmaması gerektiğini vurgulayan Tahtasız, şunları söyledi:

“Alanın yakınında bulunan Diş Sağlığı Merkezi’nin de kapatılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Diş Hastanesi açıldığında burası ya diş polikliniği olarak hizmet versin ya da ilimizde olmayan yanık tedavi merkezi olarak kullanılsın. Bölgedeki diş sağlığı merkezi sakın kapatılmasın. Atıl durumda bırakılmasın. Orası semt polikliniği, diş polikliniği ve yapılabiliyorsa Çorum’da olmayan yanık ve tedavi merkezi olarak kullanılsın. Burası Çorum’un göz bebeği bir mahalle. Buraya Çorum’a yakışır bir sağlık kompleksi yapılırsa büyük fayda sağlayacaktır. Çünkü sağlık her şeyin başında geliyor. Sayın valimize ve katkısı bulunan tüm siyasilere teşekkür ediyoruz.”