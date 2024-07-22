Çorum FK’da bir sezon Teknik Direktör olarak görev yapan Yavuz İncedal yeni sezon için Muşspor ile anlaştı.

Mobellaspor, Aksarayspor, Tokatspor, Tarsus İdman Yurdu, Çanakkale Dardanelspor, Şanlı Urfaspor, 1922 Konyaspor, Elazığspor, Çanakkale Dardanel, Gümüşhanespor, Erzurumspor ve 2014-15 sezonunda Çorum FK ile anlaşan İncedal ardından Darıca Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Kozanspor, Aydınspor 1923, Niğde Anadolu FK, Adıyamanspor, Düzcespor, Çankayaspor, 52 Orduspor ve İnegöl Kafkasspor’da görev yapan Yavuz İncedal geçen sezon play-off finalinde 2. lig hedefini kaçıran Muşspor ile anlaştı.