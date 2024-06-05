Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında, kurul üyelerinin katılımı ile Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirme sunumları yapılarak, başta Yaz Okullarının entegrasyonu ve koordinasyonu olmak üzere yapılacak program, etkinlik ve çalışmalar değerlendirildi.

Okulların kapanması ile birlikte yaz ayını çok aktif bir şekilde geçireceklerini belirten Vali Dağlı, Belediye, Üniversite, kurumlar, ilgili STK' lar, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Satranç Federasyonu, Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu İl Temsilcilikleri ile birlikte birçok sanatsal, kültürel ve sportif faaliyet gerçekleştireceklerini ve çocuklara, gençlere bu imkanları sağlamak için işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışacaklarını ifade etti.