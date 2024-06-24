Çorum Belediyesi, yaz döneminde gençlik merkezlerinin kapılarını öğrenciler için açacak.

Akademik, sosyal ve sanatsal alanda pek çok branşta kurslarla gençlere eğitim verilecek. Yaz kurslarına kayıtlar başladı.

Çorum Belediyesi bu yıl da gençlik merkezleri bünyesinde açacağı yaz kursları ile öğrencilerin kişisel gelişimine ve eğitimlerine katkı sunacak.

8 ayrı gençlik merkezinde akademik, kişisel gelişim, sosyal ve sanatsal alanlarda olmak üzere toplam 30 branşta kurs açılacak.

Yaz kurslarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler basvuru.corum.bel.tr web sitesinden ve Buhara Kültür Merkezi, NFK Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Gençlik Merkezi, İkbal Gençlik Merkezi, Akkent Gençlik Merkezi, Bahçelievler Gençlik Merkezi, Şehit Şenay Aybüke Yalçın Gençlik Merkezi ile Melikgazi Gençlik Merkezi’nde müracaatlarını yapabilecek.

Gençleri yaz kurslarına davet eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Gençlik merkezlerimizde düzenlenecek yaz kursları, öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve eğitimlerine önemli katkılar sağlayacak. Tüm gençleri bu fırsattan yararlanmaya ve yaz boyunca kendilerini geliştirmeye davet ediyoruz" dedi.