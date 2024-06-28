Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları yeni sezon açılışı dün Kadeş Meydanında düzenlenen törenle başladı.

Kadeş Barış Meydanında düzenlenen Yaz Spor Okullarının açılış törenine Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Bayram Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar sporcular ve sporcu velileri katıldı.

Açılış töreni saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Vali Doç, Dr. Zülkif Dağlı birer konuşma yaptılar.

Bu konuşmaların ardından ise meydana kurulan spor aletlerinde farklı branşların sporcuları antrenörleri gözetiminde gösteriler yaptılar. Protokol üyelerinin tek tek gezdiği farklı branşlarda yapılan müsabakaları izleyerek antrenörlerden branşla ilgili bilgiler aldılar.

Başvuru altı bini geçti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü trafından Yaz Spor Okullarına kayıtlar devam ediyor.

Dün açılışı yapılan Yaz Spor Okullarında 33 branşta 163 antrenör, 60 Gençlik Eğiticisi ve 25 gençlik çalışanı gözetiminde çalışma yapılacak.

Dün itibari ile Çorum merkez ve ilçelerinde Yaz Spor Okullarına kayıt yaptıran sporcu sayısı altı bini geçti.

Geçtiğimiz yıllarda antrenörlerin liste vererek kayıt yaptırdığı Yaz Spor Okullarına bu yıl uygulamaya konulan E devlet üzerinden kayıt yaptırma şartı ile birlikte sporcu sayısında gerçekçi rakamlar ortaya çıkacak.

Veliler çocuklarını e devlet üzerinden istedikleri branşlara kayıt yaptırabilecekler.

Çalışmaların yaz boyunca devam edeceği ve burda yetenekli görülen isimlerin lisanse edileceği belirtildi.