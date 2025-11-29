Çorum'un Osmancık ilçesinde eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, düzenlenen seminer programında öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

Osmancık Kaymakamlığı tarafından organize edilen program, Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kapaklıkaya, üç oturumdan oluşan seminerde katılımcılara eğitim ve kişisel gelişim alanındaki deneyimlerini aktardı.

Seminere Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Kapaklıkaya, katılımcılara kitaplarını imzaladı.