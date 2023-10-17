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HARUN AKKAYA

Çorum’da beş gün süren 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında Yazıçarşı Gençlikspor’dan Ahmet Arda Kaya ve Mehmet Ali Yetişgen çift erkeklerde finalde kaybederek ikinci olarak gümüş madalya kazandılar ve Çorum’a tek madalya getiren isimler oldular.

11-15 Ekim tarihleri arasında Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu’nda yapılan Türkiye Şampiyonasında 852 sporcu mücadele etti. Beş gün süren ve büyük bir mücadeleye sahne olan final bölümünde çift erkeklerde Yazıçarşı Gençlikspor’dan Ahmet Arda Kaya ve Mehmet Ali Yetişgen final maçında İzmir Bergama Belediyespor’dan Erdal Mert Demirhan ve Deniz Baran ile karşılaştı. Rakibi önünde altın madalyaya iki sayı uzakta olan Çorumlu sporcular son iki sayıda yaptıkları hatalar sonucunda önce seti sonra ise maçı kaybederek Türkiye ikincisi oldular. Çift Erkeklerde zorlu final müsabakasında İzmir ekibine yenilen Yazıçarşı spor kulübünden Ahmet Arda Kaya, Mehmet Ali Yetişgen ikilisi milli takıma girmeyi haketti

Şampiyonanın sona ermesinin ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Madalya törenine Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, Başkanvekili Ercan Ayılgan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Federasyon As Başkanları Şaban Kırcalı ve Zafer Şahin, Teknik Kurul Başkanı Çorumlu Barış Boyar, Badminton İl Temsilcisi Barış Boyar verdi.

Yapılan müsabakalar sonunad şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:

TEK ERKEKLER: 1-Erdal Mert Demirhan (İzmir Bergama Belediyesi SK), 2-Deniz Baran Karaman (İzmir Bergama Belediyesi SK), 3-Berkay Ceyhan (Ankara Genç Yıldızlar SK)3-Rüzgar Oğuz (İzmir Bergama Belediyesi SK)

TEK KADINLAR: 1-Irmak Rana Yemişen (Eskişehir DSİ Bentspor), 2-Elifnur Yıldırım (Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü), 3-Ada Keçeci (Ankara Genç Yıldızlar SK)3-Nimet Ergün (Ankara Genç Yıldızlar SK)

KARIŞIK ÇİFTLER: 1-Mevlüt Berat Baş-Azra Tekin (İstanbul GOP), 2-Berkay Acar-Emine Nur Kocaoğlu (Kayseri Talas Spor Kulübü)3-Emirhan Suna-Eylül Azra Ak (Niğde Gençlik-Niğde Yeşilay SK), 3-Berkay Ceyhan-Ada Keçeci (Ankara Genç Yıldızlar SK)

ÇİFT ERKEKLER: 1-Erdal Mert Demirhan- Deniz Baran Karaman (İzmir Bergama Belediyesi SK), 2-Ahmet Arda Kaya-Mehmet Ali Yetişgen (Çorum Yazıçarşı SK), 3-Berkay Acar-Ayaz Talha Şahin (Kayseri Talas Spor Kulübü)3-Mehmet Gün-Eymen Öztürk (Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü).

ÇİFT KADINLAR: 1-Irmak Rana Yemişen-Yağmur Tuana Yemişen (Eskişehir DSİ Bentspor), 2-Nimet Ergün-Gülsu Vural (Ankara Genç Yıldızlar SK), 3-Bengisu Ayindi-Elif Duru Dursun (Ankara Evren Spor Kulübü)3-Şafak Sude Büyükarazlı-Kübra Yılmaz (Bursa Büyükşehir Belediyesi

Sporcuların aldığı derecelere göre yapılan puanlama sonrasında; kulüp sıralamasında birinci Ankara Genç Yıldızlar Spor Kulübü olurken, ikinci İzmir Bergama Belediyesi Spor Kulübü, üçüncü ise Eskişehir DSİ Bentspor Kulübü oldu.