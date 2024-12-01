Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte 7 kişi hafif yaralandı.

KAZAYA 4 ARAÇ KARIŞTI

Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu 60 TB 001 plakalı makam otomobili, Sungurlu-Alaca kara yolu Şekerhacılı köyü yakınlarında 06 DNV 364 plakalı tır, 16 JHD 44 plakalı otomobil ve 06 DKU 938 hafif ticari araçla çarpıştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada, Yazıcıoğlu ile araçlarda bulunan 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise başka bir araçla hastaneye gitti. MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif yaralı atlattığını ve Sungurlu Devlet Hastanesi acil servisinin sarı alanında tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yazıcıoğlu, "Değerli hemşehrilerim; Çorum-Tokat yolunda yaşadığımız trafik kazasını hamdolsun yara almadan atlattık. Benim ve mesai arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, dualarınızı beklerim.

Rabbim hepimizi her türlü kazadan, beladan, afetlerden muhafaza eylesin."