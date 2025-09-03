YEDAŞ tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen “Yaşamın Enerjisi” Ulusal Fotoğraf Yarışması başladı.

Yarışma, hayata anlam katan her anı, mekânı ve hikâyeyi fotoğraf sanatıyla görünür kılmayı hedefliyor. Yarışma izleyiciye; bakarken enerji ve iyi his veren, hayatın içindeki canlı ve pozitif anları kadrajlamayı amaçlıyor. Başvurular 15 Kasım 2025’e kadar çevrimiçi olarak yapılabilecek.

Yarışma, günlük yaşamın içindeki canlı anları, samimi karşılaşmaları ve insanlara iyi his veren olayları fotoğraflama fırsatı sunuyor. Bir çocuğun gülüşü, sokakta paylaşılan küçük bir mutluluk anı, güneşin ilk ışıklarının sokakları aydınlattığı anlar ya da akşamüstü parkta geçen huzurlu dakikalar… Tüm bu anlar, fotoğrafa bakarken izleyiciye enerji ve pozitif bir his bırakacak şekilde kadrajlanabilir.

Yarışma, 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm katılımcılara açık ve ücretsiz. Herkes en fazla dört adet renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla başvuruda bulunabilir. Tamamen yapay zekâ ile üretilmiş görseller kabul edilmeyecek; tüm eserler katılımcıya ait olmalı.

ÖDÜLLER VE BAŞVURU DETAYLARI

Yarışmada dereceye giren fotoğraflar hem prestijli ödüllerle taçlandırılacak hem de YEDAŞ’ın ev sahipliğinde düzenlenecek sergide sanatseverlerle buluşacak. Ödüller şöyle belirlendi:

Birincilik: TFSF Altın Madalya + 40.000 TL, İkincilik: 30.000 TL, Üçüncülük: 20.000 TL, Mansiyon (3 adet): 10.000 TL, Sergileme (en fazla 35 adet): 5.000 TL

Başvurular https://www.yedas.com/yasamin-enerjisi-fotograf-yarismasi/ üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Son başvuru 15 Kasım 2025, saat 23.00 (TSİ) olarak belirlendi. Yarışma sonuçları 21 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak, ödül töreni ve sergi tarihi ise YEDAŞ tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.