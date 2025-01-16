Liseli Gençler A kategorisi güreş grup birinciliğinde Çorum Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yedi sporcusu da ilk beş içinde yer alarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

11-13 Ocak tarihleri arasında Artvin’de yapılan ve bölgedeki illerden çok sayıda güreşcinin katıldığı Liseli Gençler Serbest Güreş Grup birinciliğinde Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve aynı zamanda Milli Eğitimspor kulübü güreşcileri bir altın üç gümüş, iki bronz ve iki beşincilik alarak 7 sıklette Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

Grup birinciliğinde 90 kiloda Mümin Korucu birinci, 51 kiloda Berat Aktaş, 60 kiloda Necati Bozkurt ve 110 kiloda Nedim Metin ikinci 48 kiloda Yusuf Kocak, 80 kiloda Efe Koca üçüncü 55 kiloda Ayberk Uzun ve 70 kiloda Bedirhan Kınıklı ise beşinci olarak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

Çorum takım halinde 165 puanla grup ikinciliği kapasını aldı.

Antenörler Yasin Bolat ve Serdar Çatal şimdiki hedeflerinin 17-21 Şubat tarihleri arasında Tokat’ta yapılacak Türkiye Şampiyonası olduğunu belirterek burda da kürsüye en fazla sayıda sporcu ile çıkmak olduğunu belirttiler.