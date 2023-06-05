Asgari ücret 2023 başında 405 dolar bandına yani 8 bin 506 TL'ye çıkarılmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun takvimi haftaya netleşiyor. Ardından haziran ayında hükümet, işçi ve işveren pazarlık görüşmeleri için masaya oturacak. Asgari ücret pazarlığında beklentiler ise 500 dolardan aşağı olmaması. Yeni tutarın hesaplanmasında 6 aylık enflasyon rakamlarının yanı sıra refah refah payı da hesaba katılacak.

TÜM GÖZLER O TOPLANTILARDA

Milyonlarca asgari ücretli için son viraja girildi. Gözler Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zamda.

ATV Haber'de yer alan habere göre; 5-11 Haziran arasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması öngörülüyor. Komisyon hükümetin çağrısıyla toplanacak. İşçi, işveren ve hükümet 3 veya 4 toplantı yapacak. Rakam bu toplantıların sonucunda netleşecek.

PAZARLIĞA BAŞLANGIÇ 500 DOLARDAN

Şu anda 405 dolar bandında olan asgari ücret için kritik eşik 500 dolar olacak. Komisyon toplandığında pazarlıkların da 500 dolar seviyesinden, yani yaklaşık 10 bin 500 liradan başlaması öngörülüyor.

ENFLASYON VE REFAH PAYI HESAPLANACAK

Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları da önemli bir ölçüt. Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.

4 aylık enflasyon yüzde 15,21 olarak hesaplandı. TÜİK 5 Haziran'da mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Böylece 5 aylık enflasyon oranı kesinleşecek. Buna bir de 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu eklenecek. Beklentiler 6 aylık enflasyonun yüzde 20-25 bandında çıkacağı şeklinde.

Buna eklenecek refah payı ile birlikte yüzde 30'u, böylelikle asgari ücret de 11 bin 58 lirayı bulabilir.