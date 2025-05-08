Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Çorum İl Başkanlığınca satın alınan yeni parti binasının tapusu MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye takdim edildi.
Kubbeli Cami karşısında bulunan Balaban Pasajındaki 9 bağımsız işyeri, MHP İl Başkanlığınca satın alınarak partiye kazandırıldı.
MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile birlikte Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiler.
MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "İl Başkanlığı hizmet binamızın resmî devir işlemlerinin Genel Merkezimize devrinin ardından, tapularımız Türk Dünyasının Bilge Lideri, muhterem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye takdim edilmiştir. Sayın Genel Başkanımız, süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Başkanlığı hizmet binamızın kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletmişlerdir" ifadelerini kullandı.