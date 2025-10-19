Portekiz Kupası 3. tur maçında Celoricense ile Porto karşı karşıya geldi. Cidade de Barcelos Stadyumu'nda oynanan maçı Porto, 4-0 kazandı.

60. DAKİKADA OYUNA GİRDİ, 73'E KADAR 3 GOL ATTI

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Jan Bednarek ve 63, 71, 72 dakikalarda Samu kaydetti. Oyuna 60. dakikada dahil olan 21 yaşındaki İspanyol golcünün 10 dakika içerisinde hat-trick yapması dikkat çekti. Piyasa değeri 50 milyon euro olan Samu, bu sezon çıktığı 12. maçta onuncu golünü attı.

PORTO ÜST TURA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Porto, Portekiz Kupası'nda adını üst tura yazdırdı. Ev sahibi ekibi Celoricense ise turnuvaya veda etti.