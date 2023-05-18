Çorum Belediyesi’nin, Mimar Sinan 9. Cadde'de yol açma çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bulunduğu bölge ile Sanayi Sitesi ve Mimar Sinan Mahallesi'nin bağlantısını sağlayacak Mimar Sinan 9. Cadde'de yol açma çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda inşaat çalışmaları devam eden yeni diş hastanesine ulaşımı sağlayacak 1400 metre uzunluğundaki yol, ulaşımı daha rahat hale getirecek.

Yolda altyapı ve üst yapı çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Buradaki yol çalışmamız bizim önemli projelerimizden olacak. Buradan yeni diş hastanesine bir bağlantı yolu vererek ulaşımı kolaylaştırmış olacağız. Kale Mahallesi, Gülabibey Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi aksından hastaneler bölgesine gelmek isteyen hemşehrilerimiz rahatlıkla ulaşımlarını gerçekleştirebilecekler." dedi.

Başkan Aşgın, yol çalışmasının yanı sıra diş hastanesi önüne bir de açık otopark alanı oluşturacaklarını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)