Körfez ülkelerinden gelen acente temsilcileri Samsun'da işletme temsilcileri ile ikili iş görüşmelerinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TGA ve THY işbirliğinde Canik ilçesindeki bir otelde Körfez Ülkelerine Yönelik Seyahat Acenteleri Tanıtım Turu ve B2B etkinliği düzenlendi.

Acente temsilcileri, 3 günlük tanıtım turunun ardından Samsun'da iş yeri temsilcileri ile yüz yüze iş görüşmesi fırsatı buldu.



Dicle: "Umarım, yapılacak ikili iş görüşmeleri yeni başlangıçlara vesile olur"

Görüşmelerin yeni başlangıçlara vesile olmasını dileyen OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, "OKA olarak bizler bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından çeşitli proje ve faaliyetler yürütüyoruz. Çalıştığımız odak alanlarından en önemlilerinden biri de turizm. Bugüne kadar yürüttüğümüz mali destek programlarıyla turizm altyapısının gelişmesine önemli destekler verdik. Bunun yanında ikinci hedefimiz de bölgemizin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtımıydı. Bu kapsamda yürütülen tanıtım faaliyetlerinden 3.'sünü ilk 2 yıl Suudi Arabistan acentalarına düzenledikten sonra bu yıl Körfez ülkelerine genişleterek düzenliyoruz. Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat'ta faaliyet gösteriyoruz. Bu 4 il doğa turizmi temelinde Körfez ülkelerinin dikkatini çekecek özelliklere sahip olduğunu biliyoruz. Körfez ülkelerinden gelen misafirlerimizle 3 gün önce başladığımız program, bugün ikili iş görüşmeleri ile tamamlanıyor. Geride bıraktığımız seyahat programı çerçevesinde hem Samsun hem Amasya'nın doğal güzelliklerini görme fırsatı yakaladılar. 3 günlük saha tanımasının ardından bölgedeki işletme temsilcileri ile yapılacak görüşmeler bizler için çok daha kıymetli. Umarım, yapılacak ikili iş görüşmeleri yeni başlangıçlara vesile olur" dedi.



Demirtaş: "Samsun'da turizm için gerekli olan birçok unsur paket olarak mevcut"

Turizm için gerekli birçok unsurun Samsun'da var olduğuna değinen İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, "Sözün bittiği yerdeyiz. İcraat noktasına gelmiş bulunuyoruz. Hem gezi hem de şu anda görülen yerlerdeki hayranlıkları gözlerden görebiliyoruz. Samsun doğal güzelliklerinin yanı sıra köklü tarihi olan bir şehir. Turizm için gerekli birçok unsurun paket olarak Samsun'da bulunduğunu düşünüyorum. Samsun'da doğa, deniz, kanyon, ova, delta, dağ ve turizmcilerin aradığı her şey var. Samsun, bölgenin merkezi ve turizm açısından da bu böyle. Önemli turizm destinasyonları olan noktaları Samsun 1-1,5 saat uzaklıkta. Amasya, Ordu, Çorum, Tokat'a çok yakın ve turizmde de bölgenin merkezi durumundayız. Hiçbir şey için geç olmadığını düşünüyorum. Bugünün çok iyi bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Bu güzel çalışmada emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Programda söz alan acente temsilcileri de Körfez ülkelerinden Samsun'a bir ilginin olduğunu, Samsun'a direkt uçuş konusunda gerekli adımların atılması gerektiğini belirterek, direkt uçuşlar başlarsa turizmin daha da gelişebileceğine dikkat çektiler.

Etkinlik, konuşmaların ardından plaket takdim töreni ve yüz yüze görüşmelerin yapılması ile sona erdi.

Etkinlikte geçen 2 toplantıdaki Suudi Arabistan temsilcilerinin yanı sıra Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, BAE ve Umman gibi ülkelerden gelen acente temsilcileri ile temaslar kuruldu.