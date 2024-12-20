Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin yeni hizmet binasında ilk toplantı gerçekleştirildi.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Fatih Şerbetci, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı İsmail Çitil, Şube Müdürleri, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri ve personelin katıldığı toplantıda, büyükbaş hayvancılık işletmelerinde kulak küpesi ve kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ile düşen küpelerin takılması konukları görüşüldü.

Yapılan protokole istinaden kulak küpesi takılmasında uyulacak kurallar ve düzenlenecek evraklar hakkında Birlik personeline bilgi verildi.

Çorum İli Merkez ve İlçelerinde bulunan 15.000 adet büyükbaş hayvancılık işletmelerinde 70.000 civarı yeni doğan buzağıya kulak küpesi takılması planlanıyor.

Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 2025 yılında il genelinde 14 personel 9 araçla hizmet verecek.

Toplantıda Çorum hayvancılığına ve Birlik üyelerine hayırlı olsun temennilerinde de bulunuldu.