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Saadet Partisi Çorum İl Mahalli İdareler Başkanı Asım Kirişçi, Çevre Yolu İskilip Yolu Kavşağı’nda trafikte yaşanan problemleri gündeme getirdi.

KÖPRÜLÜ KAVŞAKTA PROBLEM BİTMİYOR

Çevre yolu üzerinde ilçeleri birbirine bağlayan köprülü kavşağın maalesef Çorum halkı için zulme dönüştüğünü belirten Kirişçi, çok defa açıldığı müjdesi verilen kavşakta her an ki değişik bir tarafın trafiğe kapatıldığını, sürücülerin trafik kurallarının dışına çıkmaya zorlandığını savundu.

ANİDEN YOL KAPANIYOR

Kirişçi yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“İskilip Yolu Çok Fonksiyonlu Kavşak’ta aniden yolun bir kısmı trafiğe kapatılıyor ve alternatif yol gösterilmiyor, sürücüler tek bir yolu kullanınca da trafik ekipleri uyarmadan, bir çıkış yolu göstermeden plakaya hemen cezayı kesiyor, bu kavşağı kullanan sürücülerin e-devlet’ten cezalarının olup olmadığını sorgulamalarını tavsiye ediyoruz.

KAVŞAK FELÇ OLUYOR

Özellikle İkbal kavşağından gelirken sürücüler tam bir tuzağa düşüyor, daha önce yol açıldı diye yapılan ara geçitler kapatılmış, direkt köprüye geçiş engellenmiştir. Mesafe kısaltılacağına maalesef uzadığı görülmüştür. Ayrıca yolun bir bölümünün tamamen kapatıldığında sürücüler ters istikameti kullanmak zorunda kalıyor. Yol her iki tarafta da dar yapıldığı için en küçük çalışmada kavşak felç oluyor.

OSMANCIK KÖPRÜSÜNDEN DERS ALINMAMIŞ

Çorum’da yeni yapılan kavşakta maalesef Osmancık köprüsünden ders alınmadığı görülmektedir. Halen eski düzenin özlemi içinde olan bir takım memur ve yetkililerin keyfi uygulamalarına müdahale edilmelidir. Haksız cezalara muhatap olan halkın mağduriyeti giderilmeli, devlet olanaklarının orantısız ve hoyratça kullanılmasının önüne geçilmelidir. ‘Ben yaptım oldu’ mantığı Çorum ilimizde artık yer bulamamalıdır.

‘SAYIN VALİ HER KESİMİ DİNLESİN'

Özellikle sayın Valimize bundan sonraki çalışmalarında başarılar diler, ilimizin daha güvenli, daha müreffeh ve yaşanabilir bir il olması için şehrin tüm kesimlerini dinlemesini ve kucaklamasını arz ederiz." (Haber Merkezi)