Kaymakamlık Adaylığı programını başarıyla tamamlayarak Bayat Kaymakamlığı'na atanan Kerem Yüce görevine başladı.

Kaymakam Yüce, ilçeye gelerek görevine başladı.

KEREM YÜCE KİMDİR?

Kahramanmaraş' ın Elbistan İlçesinde dünyaya gelen Kaymakam Kerem Yüce, ilköğrenimini Elbistan'da, lise eğitimini ise Ankara Fen Lisesi'nde tamamladı.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yüce, 109. Dönem Mülki İdare Amiri - Bitlis Kaymakam Adayı olarak mesleğe intisap etti.

İl stajını Bitlis Valiliğinde tamamlayan Yüce, sırasıyla Van ve Bursa illerinde teftiş stajlarında, Ankara - Kızılcıhamam ve Hatay - İskenderun ilçelerinde refiklik stajlarında ve Nevşehir/Kozaklı'da Kaymakam Vekilliği stajında bulundu.

Yüce 23.10.2024 tarihi itibariyle Bayat Kaymakamlığı görevine başladı.